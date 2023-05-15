儘管3月底時才有本土研究機構升評穩懋送暖，然隨電子股行情劇烈波動，股價4月中以來回跌2成左右。外資券商對穩懋多持保守觀點，包括：摩根士丹利、匯豐、大和資本、麥格理、摩根大通證券等，給穩懋的投資評等都是「劣於大盤」或「賣出」；中信投顧與另一金控旗下投顧，對穩懋前景也都持戒慎態度。內外資法人給予穩懋最低目標價僅95～100元。

摩根大通證券指出，雖然下半年高階智慧機所用的RFFE會有創新，但目前看不到智慧機功率放大器（PA）內含價值成長的機會，此外，因競爭趨於激烈，穩懋3D感測器業務的營收亦會面臨結構性下滑。

就評價面看，摩根大通不諱言穩懋本益比評價非常高，以2023、2024年每股稅後純益（EPS）預估值為基準，本益比分別高達100倍與26倍，一旦失去關鍵客戶市占，將導致市場對穩懋長線獲利動能的疑慮升溫，並伴隨股價去評價化。

中信投顧指出，由於終端需求仍未恢復，且目前為智慧機銷售淡季，預計第二季產能利用率維持低迷，導致毛利率難有顯著回升；第三季起iPhone與Android 陣營新機有望帶動智慧機銷售需求略回溫，目前以中性偏保守態度看待穩懋後市。