國民黨明( 17 日)公布總統徵召人選，據傳黨主席朱立倫 15 日晚已經分別與鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜會晤，並以科學數據及縣市長、立委的徵詢結果指出，國民黨2024總統人選確定徵召侯友宜，讓郭明白局勢，並邀請侯出席中常會。國民黨台北市議員、立委參選人徐巧芯今日在直播節目中被問及是否會繼續與民眾黨整合，她認為「是，也不是」，並坦言藍白可以從最有機會的區域立委開始談起。

徐巧芯今日在直播節目《觀點 蘭萱看選戰》中，被問及國民黨先前曾提出「黨內、泛藍、非綠」三階段整合，如今國民黨徵召態勢已經相當明顯，下一步是否就是民眾黨主席柯文哲。

「是，也不是」，徐巧芯指出，因為國民黨很難跟柯文哲有完全的整合，民眾黨是一個政黨，黨主席想要參選是天經地義，國民黨不該也不能說柯文哲不該選總統。

但徐巧芯提到，區域立委上面其實有很多地方可以合作，民眾黨是小黨，沒有辦法提名很多參選人，這一點民眾黨也知道，所以在區域立委的席次上，能夠有很多藍、白合作的機會；而在總統和不分區立委上，合作的難度就比較高，尤其是不分區立委，因為民眾黨的目標就是要靠不分區累積立委席次數量。

徐巧芯表示，國民黨與民眾黨合作難度最高的是不分區，其次是總統，最後是區域立委，那可以先從簡單的開始，再慢慢往深水區移動，既然大家對於政黨輪替都有同樣的希望，那當然還是可以合作。

徐巧芯也強調，合作絕對不會是「黑箱」，是彼此有共同理念才會來合作，若理念不同，就兄弟登山各自努力，各自爭取民眾的支持。