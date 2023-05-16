綜合陸媒報導，福特行政總裁法利（Jim Farley）拒絕回應，但福特中國回應表示，中國是一個至關重要的市場，公司堅定不移的推進中國業務可持續發展的承諾始終不變。福特正在打造一個更加精簡、靈活的組織結構，將資源投入具優勢的核心業務，努力實現在中國的業務目標。惟福特發言人未有明確指出福特裁員人數及時間表。

報導引述法利先前在第一季財報會議稱，福特將改變未來在中國的戰略，將開展投資更低、更精簡、回報率更高的業務。為扭轉銷量頹勢，福特中國新戰略重點將是商用車業務、電動車和出口。

報導指出，福特去年在中國市場的銷量，為10年來首次跌破50萬輛，至49.6萬輛，較前一年大減33.5％，延續自2016年以來下滑形勢。在中國的市占率由2016年的4.6％降至2.1％。

此外，福特今年第一季財報並未公布中國區銷量和財務狀況，但其合資公司長安福特的銷量為4.48萬輛，年減25.68％。