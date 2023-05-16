前海軍上校黃征輝日前指出，若台海發生衝突，共軍不會用航母兵力打台灣東面，可說是畫蛇添足，又很容易被攻擊，但如果是直接打台北，就非常近。而退役海軍上校、軍事專家楊于勝研判，一旦兩岸不幸爆發戰爭，台灣最危險的地方，會是大都市。對此，陸軍退役中將、前國民黨立委帥化民16日就表示，將來中國大陸要在台灣統治的話，「阻力比較小」，引發討論。

帥化民16日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「戰爭我們早就知道，速戰速決當然是打台北，因為台北是政治、軍事所有的中心，今天打台灣的話中國大陸不希望美國、日本介入，越快佔領就越早結束，而且台灣的傷亡也比較小，將來中國大陸要在台灣統治的話，阻力比較小」。

帥化民更說，「台灣的國軍為什麼六軍團的兵力比較強？裝備也比較好？就是要在北部決戰，所以台北港、八里、國際機場、竹圍海灘，加上基隆港，這是不是很理想的登陸作戰地點嗎？」帥化民最後更坦言，「所以這個問題，解放軍他當然是速戰速決，一次解決，他要打台灣就是這個方案最簡單，不然他有很大的風險，純粹從兵學素養來講，這個北部當然是必然的目標」。