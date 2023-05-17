桃園市大園區一名57歲張姓男子，16日中午開車上工途中，因未繫安全帶遭警方攔查，員警聞到張男身上散發濃厚酒味對他實施酒測，酒測值達0.26毫克已觸犯公共危險罪，警方更查出這是張男3年內第3度酒駕，全案依法移送桃園地檢署偵辦。

大園警分局指出，埔心派出所員警昨日中午11時許，巡邏行經中正東路一段時，看見張男駕駛自小客車卻未繫安全帶，警方隨即上前攔查，發現張男身上散發濃厚酒味，員警詢問之下，他才坦承有在上工前喝了一瓶啤酒。

當員警要實施酒測時，張男原本還想拒測，直到警方告知他拒測要罰18萬元，以及保管車輛、吊銷駕照等處罰時，張男才願意配合，張男酒測值達0.26毫克，已觸犯公共危險罪，警詢後將他移送桃園地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾若有飲用酒精飲料或含有酒精食物等，千萬不可自行駕車，應善用大眾交通工具或請代駕等方式，切勿以身試法，警方將持續加強取締酒後駕車行為，以保障民眾用路安全。

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