近來網路流傳一段約3分半鐘的眼球操影片，透過注視影片中上下左右移動的綠色圓點，宣稱每天只要練習一次就能達到增強視力、恢復眼睛褪色光芒的效果。對此，中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山表示，該眼球操只是在運動眼外肌，與視力根本無關，想要改善近視最重要的還是定時休息、多看遠方，而非盯著離眼睛很近的螢幕。

針對網路流傳的一則眼球操影片，MyGoPen網站查證眼科醫師陳瑩山指出，眼睛隨著綠色圓點上下左右注視移動完全只是在運動眼外肌，而且還要看螢幕大小距離人的眼睛有多遠，如果是一般的手機、平板或是電腦，這樣的距離眼外肌根本不需要動，或是動的幅度非常有限；除非將影片投放到非常大的螢幕，否則根本連眼外肌也沒作用到。

「這樣的眼球運動是無效的。」陳瑩山直言，人們每天眼睛黏在3C上8小時、張眼時間長達16小時，影片卻標榜每天花3分半鐘就能改善，實在不成比例，也毫無道理。陳特別提醒，眼科醫生都是一個治療行為針對一種病、一種問題，甚至一種現象而已，所以如果有謠言來自非醫療專業人士，或是說做什麼可以治好幾種病或好幾種問題，那一定都是假的，他強調，沒有什麼是能一招治百病。

如果真想要改善近視，陳瑩山提到，最重要的方法還是定時休息、多看遠方，例如遠山或是天空這般程度遠的距離，而不是一邊盯著離眼睛很近的螢幕，一邊跟著做眼球體操。