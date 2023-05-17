新加坡在星期三早上絞死了一名販運大麻的男子，這是三星期內，第二次執行死刑，罪名都是販運毒品罪。人權團體再次表示抗議，人們越來越擔心這個城市國家，對死刑是否過於輕率。

半島電視台(Aljazeera)報導，遭絞刑的是一名37歲的馬來新加坡人，他在樟宜監獄被處決。之前，他申請非常上訴，試圖說服法院重新審理，但上訴法院決定直接駁回，沒有召開聽證會。

因家人要求隱私，外界並不知其姓名，他在2019年，因販運1.5公斤的大麻而被定罪，東南亞轉型正義團體的安娜瑪萊(Kokila Annamalai) 說，該組織致力要求新加坡廢除死刑。.

她補充說，該案的證據鏈仍有不充份的地方， DNA 證據和指紋僅能證明死者與一小批大麻有關，遠沒有到1.5公斤。

4月 26 日，新加坡處決了46 歲的大麻販子蘇皮亞( Tangaraju Suppiah)，他因販運超過1公斤的大麻而被判死刑，那起案件引起了國際關注。

家人與維權團體說，蘇皮亞沒有得到足夠的法律顧問，而且在接受警方訊問時，也被拒絕申請泰米爾語翻譯。

根據新加坡法律，販運超過 500公克（0.5公斤）大麻，就可被判處死刑。

安娜瑪萊說：「如果我們不團結起來，阻止新加坡的嚴酷司法，這種殺戮狂潮將在未來幾周和幾個月內繼續。」

根據國際人權法，保留死刑的國家，應該只對「涉及故意殺人等最嚴重的罪行」使用死刑，毒品案件能否列入經常遭到爭議。新加坡內政部辯稱，「死刑是新加坡刑事司法系統的重要組成部分，並有效地維護了新加坡的安全」。