一名女網友表示，不論穿什麼衣服，回到家就會馬上丟洗衣機，後來才知道牛仔褲常洗，會縮短壽命，好奇問網友褲子穿幾次才洗，多數人都說若沒有沾染其他味道，會穿3至4天，也有人專業人士建議，牛仔褲最好不要洗，應用蒸氣清潔或簡單過水，才能減少耗損。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，從小到大只要穿過一次的衣服就丟洗衣機，直到上大學和朋友聊天才知道，原來牛仔褲太常洗，會導致褪色和變形，她驚呼「我完全不知道這件事」。後來她也改變穿一次就洗的習慣，問網友「褲子穿幾次才洗？」

貼文曝光，網友表示「有去吃火鍋、夜市這種沾味道的地方，穿一次就會洗了，整天都在冷氣房可能會多穿個1至2天」、「沒沾到什麼或流汗的話，穿個3至4次，覺得身體有點癢了就洗」、「除非有味道，不然不洗」、「夏天穿一次就要洗了吧？不然滿噁心的」、「我是不管什麼褲子，都是當天穿當天丟洗衣籃」。

留言中也有服裝系的網友給專業答案，牛仔褲常洗會加劇耗損，不洗是最好的，可以用蒸氣清潔或稍微過水就好，或是利用冰箱除異味功能，把牛仔褲放到冰箱內，但前提是能接受牛仔褲放到冰箱裡；但也有不少網友不以為意說，「一條牛仔褲才多少錢，是要穿多久？」