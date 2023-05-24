屏東高工機械科二年級王柏仁，與縣內高中生鍾銘家、張恩睿及徐勝德，代表台灣組隊參加在美國舉行的ROBOFEST世界機器人大賽「未知任務挑戰賽」，從全球各強隊中脫穎而出，勇奪世界冠軍，不僅展現超強臨場反應和抗壓性，更讓世界看見台灣的科學實力。

ROBOFEST世界機器人大賽今年有來自全球20個國家，將近2000位選手參賽，屏東縣長周春米表示，這4位屏東科學尖兵帶著國境之南的熱情，在國際比賽中脫穎而出，克服時差和語言障礙奪得第一名，真的非常不簡單。

屏工機械王柏仁學以致用：世界機器人大賽奪「金」。(屏工提供)

屏工王柏仁的導師直言，對他第一印象是屬於斯文類型，有禮貌且樂於跟同學交流，在班級服務方面會主動協助同學，在實習課擔任工具管理員，能跟同學分配工作項目且合力完成；不僅如此，他也是個運動健將，曾代表屏東高工參加110年全國中正盃空手道比賽，榮獲個人對打組第3量級第5名、空手道個人形第5名，屬於動靜皆宜學生。

屏工特別頒發獎勵金1.2萬元，機械科今年也將添置機器手臂設備，鼓勵王柏仁能繼續多方學習，將來更可報名全國高級中等學校工業類學生技藝競賽新增「機器手臂技術」職類，期盼能再創佳績。