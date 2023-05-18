3月底，英國基本上已獲准加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），成為CPTPP在生效之後的第1個歐洲國家。正風塵僕僕趕到日本的蘇納克，也想藉者參加廣島所舉辦的G7（七大工業國）機緣，順便會見一些日本企業主。
英國政府表示，已收到包括日本大商社丸紅（Marubeni）以及住友電工（Sumitomo Electric Industries）等，承諾要到英國投資的好訊息。像是丸紅在未來10年內，會與其它商業合作夥伴在英國投資約100億英鎊。另外，有的日商也會在英國投資不動產。
在與英國首相蘇納克18日碰面之前，日本企業就已先敲鑼打鼓對外宣布，大約180億英鎊、約230億美元各項投資計畫，其中也包括離岸風力發電，還有其它潔淨能源等不同產業。
3月底，英國基本上已獲准加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），成為CPTPP在生效之後的第1個歐洲國家。正風塵僕僕趕到日本的蘇納克，也想藉者參加廣島所舉辦的G7（七大工業國）機緣，順便會見一些日本企業主。
英國政府表示，已收到包括日本大商社丸紅（Marubeni）以及住友電工（Sumitomo Electric Industries）等，承諾要到英國投資的好訊息。像是丸紅在未來10年內，會與其它商業合作夥伴在英國投資約100億英鎊。另外，有的日商也會在英國投資不動產。
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