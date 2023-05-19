位於德里周邊的新興衛星城市大諾伊達（Greater Noida）的喜夫南達大學（Shiv Nadar University），昨天下午一名21歲男大學生在學校餐廳外槍殺一名女大學生。

這名男學生在犯案後返回男生宿舍，飲彈自盡。

喜夫南達大學設有台灣教育中心，中華民國教育部遴派2名台灣教師執教，一位是李姓女教師，一位是湯姓男教師。

駐印度代表處教育組立即聯繫兩位教師，確認他們安全無虞。

已在這所學校教書4年的李姓教師表示，當時她在餐廳旁的宿舍，但並不知道發生槍擊事件。在聽聞之後雖感驚嚇，但相信這所大學基本上並無安全疑慮，將持續堅守崗位，宣傳台灣華語教育。

喜夫南達大學（Shiv Nadar University）自從教育部設立台教中心後，與台灣學界互動密切，4月剛舉辦研討會，討論台灣政治、經濟發展經驗以及台灣與印度在多方面的合作前景，中華經濟研究院副院長王健全率台灣學者團與會。