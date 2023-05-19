每個人的一生中難免有感到迷惘的時刻，26歲的英國男子庫克（Russell Cook）也曾經如此，他痛恨自己的工作，週末就和朋友喝酒賭博，過著看不到未來的生活。幾年前他因緣際會下接觸了跑步，從此人生道路大轉彎，不僅在2019年只花了66天就從伊斯坦堡跑到倫敦，相當於跑了71場馬拉松的距離，現在更要挑戰跑步縱貫非洲，全長超過1萬5千公里，預計在240天內完成。

'I'm out here living': Russell Cook aims to become first person to run length of Africahttps://t.co/xSqygFDtuf — ITV News (@itvnews) May 16, 2023

根據英國《泰晤士報》、美國有線新聞網（CNN）報導，庫克描述自己從青少年時期就飽受心理問題困擾，出社會後接連換過幾份工作，但都無法從中獲得價值感。21歲那年某天凌晨，他一邊喝著酒，環顧昏暗的酒吧，心想該是時候做出改變了，靈機一動決定跑步回家。

「那是一段長約12英里（相當於19公里）的路，我花了3小時才跑完，途中還累到在路邊小睡了一下，」庫克笑著回憶自己的覺醒時刻。後來有朋友找他去跑半馬，他順利完成比賽；幾週後他自己報名全馬，也挑戰成功。「那是我第一次對自己產生信心，」庫克說。「我做到了過去不認為自己能做到的事。」

#ProjectAfrica Day 24: 60.1km



On road. Look up. Desert. Look down. Tarmac. Carry on for 20km. Stop. Boys throw a variety of edible objects at me. I inhale. No chewing. Inefficient use of time & energy.



Back on road. More desert. Hold tight another 20km. Stop. Drink juice. Eat… pic.twitter.com/khUGP4EyEk — Russ (@hardestgeezer) May 15, 2023

從那時起，庫克開始不斷挑戰自我。他曾經花66天，完成從伊斯坦堡跑到倫敦的創舉，也成功「拖著汽車」完成馬拉松，並寫下世界最快的紀錄。2021年，他甚至把自己埋在地底一個禮拜，身上只有水和一台攝影機。

現在他要挑戰史上第一個跑步縱貫非洲大陸的紀錄。從4月22日開始，他從非洲大陸最南端厄加勒斯角（Cape Agulhas）出發，計畫以每天至少一場馬拉松的距離，往北跨越16個國家，在聖誕節抵達突尼西亞。這一路上要克服的困難不少，除了體能是一大挑戰之外，也有可能遭遇野生動物，像是獅子的攻擊，「我會對耶穌說出我的遺言，然後閉上眼睛，」庫克說。

Day 25 of running the entire length of Africa. Positive energy💪 pic.twitter.com/5e26NXocRa — Russ (@hardestgeezer) May 16, 2023

為了不讓紀錄輕易被超越，庫克並不打算安排任何休息日，「那樣會破壞體能挑戰的純粹性。」此外，他也預見雨林和沙漠會增加此行的難度，「在雨季穿越剛果雨林有很多不確定性。」部分國家內亂不斷，也讓他感到憂心。

但他最擔心的，還是資金問題。他表示這趟旅程之所以能成行，全靠朋友慷慨解囊，同時他的後勤團隊每天也透過推特和YouTube，分享他的跑步過程，希望能吸引更多的贊助者。透過挑戰自我，他鼓勵更多人勇敢朝目標邁進，「生命只有一次，那就要好好把握…不管是跑步穿越非洲或爭取一份新工作，追逐夢想永遠不嫌太多。」