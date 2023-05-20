天文學家結合了2組地球軌道上的太空望遠鏡和1組天文台的觀測資料，合成了半人馬座A （Centaurus A）的全新照片，十分壯觀。半人馬座A距離我們約1200萬光年，是夜空中第5亮的星系，並擁有一個極其強大的超大質量黑洞位於其核心，約為我們的太陽5500質量萬倍。

據《天文學》（Astronomy）16日報導，半人馬A的歪曲的外觀，目前認為是由一個橢圓星系和螺旋星系合併後的結果，它的噴流一直在變亮，但是成因不明，是目前的熱門研究課題。NASA的2個軌道衛星上的X射線太空望遠鏡觀測，分別是錢卓拉X射線天文望遠鏡（CXO）和X射線偏振觀測衛星（IXPE），兩邊的圖像所合成，再加上南美洲智利的歐洲南方天文台所捕捉到的圖像。

在這張合成圖像中，X射線偏振觀測衛星觀察到的半人馬A顯示出極其明亮的核心（白黃色），而錢卓拉X射線天文台（藍色）則突出了一個向左上方延伸約1萬3000光年長的尖銳噴射流，而錢卓拉衛星的數據，還顯示出環繞星系射流的兩個巨大物質葉片，以及相對應的反方向。同時，歐洲南方天文台的圖像凸顯了環繞在半人馬A中心的暗淡氣體和塵埃絲，可能暗示著數百萬年前與這個星系與另一個小星系的碰撞。

X射線偏振觀測衛星觀察到的半人馬A顯示出極其明亮的核心（白黃色）。（X-ray: (IXPE): NASA/MSFC/IXPE/S）

錢卓拉X射線天文台（藍色）則突出了一個向左上方延伸約1萬3000光年長的尖銳噴射流。（Chandra: NASA/CXC/SAO）

南美洲智利的歐洲南方天文台所捕捉到的圖像。（Optical: ESO/WFI）

研究人員以X射線偏振觀測衛星對半人馬A進行觀測，試圖了解為什麼這個星系的噴射流會釋放如此多的X射線。但到目前為止，根據錢卓拉衛星的新聞稿還有什麼重大的圖破，只是暗示著X射線的粒子比電子更重。

儘管如此，科學家將繼續分析新數據，尋找有關合成了半人馬座A和其美麗射流的進一步線索。