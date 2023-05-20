女星玉兔(鄭如吟)自節目《我愛黑澀會》出道，去年3月無預警宣布嫁給交往7年的型男導演Howard，並在同年迎接寶貝兒子「小兔仔子」，不時透過社群分享家庭生活。近來一家人飛往南韓旅遊，卻遇上一位瘋狂的計程車司機，讓玉兔氣到PO出黑底白文，寫下斗大「超扯」兩字，隨即引起外界關注。

玉兔近日趁著工作空檔，跟家人一起到韓國遊玩，第一個公開的踩點行程便是跟老公在景福宮前，穿著韓服跳舞的影片，氣氛相當歡樂，沒想到在交通方面其實有些狀況，19日凌晨，玉兔接連發出限時動態，表示自己在韓國給一名瘋狂的計程車司機載，在車上有嬰兒的情況之下，不僅一路狂飆、時常急踩煞車，抵達目的地時，竟直接停在路中間，要求一家人下車。

更離譜的是，後來他們想從後車廂拿行李出來，但嬰兒車都還沒拿完，司機竟急著想開走，讓她驚恐直呼：「超！危！險！」，隨後以另一則限時動態寫下「超扯」2字，且字大幾乎佔滿整個限時動態版面，顯見內心之憤怒與不快。

其實過去就有關於韓國計程車司機的相關討論，除了可能欺騙乘客，時有耳聞發生因語言障礙，直接把觀光客趕下車的案例，但其實韓國計程車有劃分等級，除了一般的橘色計程車，另有一種黑色的模範計程車，雖然收費較高，但司機必須懂外語，還得具備10年未肇事的記錄才能掛牌，安全上較有保障。