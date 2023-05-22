藥華藥新藥升格PV病患首選藥物，今日股價開盤10分鐘不到，即直奔漲停348.5元鎖死，漲停買單高掛近1800張排隊。藥華藥宣布，美國國家綜合癌症資訊網NCCN(National Comprehensive Cancer Network)在最新的治療指南中，將BESREMi(P1101)在治療成人真性紅血球增多症，從「其他推薦」(other recommendation)升格為「首選藥物2A」(preferred regimen)。藥華藥預估將對美國銷售、以及即將開賣Ropeg的日本市場，注入強心針。藥華藥美洲地區總裁Meredith Manning女士則指出，NCCN升等未來對於Ropeg拓展美國市場近用（market access）有很大的助益，樂觀看待未來業績成長。

順藥長效止痛劑LT1001獲烏克蘭藥證主管機關SMDC核准取得進口藥品上市許可藥證，今日股價連續第二天走強，盤中觸及漲停57.3元，再改寫2020年8月來波段新高。順藥長效止痛劑LT1001，已取得台灣、新加坡、泰國及馬來西亞藥證，此次拿下烏克蘭藥證，已奠定進入中亞與東歐市場的基礎，另外韓國及約旦等地的藥證申請也在加速進行。順藥首季淨利1.45億元，EPS 0.89元；前四月營收0.1億元，年增106％。