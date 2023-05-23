台灣人喜歡到廟裡拜拜，不過大多數人問完事情、拜完了就直接離開，命理專家簡少年提醒，這是不對的，「神明可能還有話要說」；拜完後應該詢問神明「可以走了嗎？」擲筊聖杯才能離去。

簡少年在《命運好好玩》節目中指出，進廟裡拜拜應先擲筊請示神明能否問祂問題，再來抽籤拿籤詩，多數人會在取得籤詩後直接離去，這是不對的，應該要詢問神明「我可不可以走了？」

簡少年分享自身經驗，他有次到廟裡拜拜，拜完母娘後詢問「可以走了嗎？」神明表示「不可以」，他再問「那我可以抽籤嗎？」神明也說不行，他不解問「那我現在就是跪在這嗎？」祂說「對」。

簡少年就在現場跪了約10分鐘，再擲筊請示神明「我可以起來了嗎？」這時神明表示「可以了」，結果他走出廟後，正好鑽轎底活動剛要開始，有位師姐還邀他一起鑽轎底，他認為這就是神明要他多待10分鐘的用意。

簡少年排隊鑽轎底，結束後遇到一位廟裡的大哥認出他，大哥請他幫忙拍影片分享來拜拜的原因，事後還將影片轉傳給所有信徒，讓他知名度大增，簡少年直呼「神明自有祂的安排」。

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