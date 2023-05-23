知名美女主播房業涵今(23日)被傳與大26歲的補教名師戴然一同在咖啡廳用餐，由於舉止親密，而有兩人交往中的傳聞。對此，房業涵否認此事，並澄清此事是烏龍一場。

今日名師戴然被爆出與一名背著名牌包包的長髮女子在中山區的一間咖啡廳內用餐，且因兩人在用餐時舉止親密，被認為是在「交往中」，而那名女子外傳是皮膚白皙、外表亮麗的女主播房業涵。對此消息，據《壹蘋新聞網》報導，房業涵稱那個人不是她，否認了該則傳聞，同時也透露與戴然僅是先前參與同一論壇，私下並無交情。此外，據《TVBS新聞網》報導，戴然則表示咖啡廳是與家人的行程，並未多做回應。

事實上，房業涵曾獲得「新生代亮眼女主播TOP10」第二名以及「2020台灣最正的女主播PTT票選」的冠軍，美麗的外貌以及清晰播報新聞的專業，廣受觀眾好評，更獲得一票粉絲支持，是不少網友心目中的女神主播。而時常在社群上分享生活大小事的她，也讓不少粉絲關心她的感情狀況，好奇是哪位「白馬王子」才能抱得美人歸。