嘉義某知名連鎖賣場的頂樓停車場因裝上多面太陽能板，白天時太陽透過太陽能板的縫隙照在路面，意外與停車格線超相似，每個駕駛都崩潰說「停車格到底在哪？」照片曝光，縱橫交錯的陽光與格線乍看根本一樣，網友笑說「這個停車格會隨著時間移動」、「移動式的停車格」。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，一處頂樓停車場疑似因上方加裝太陽能板，陽光被太陽能板擋住後，地面剩下接縫處的陽光，畫面中一條條縱橫交錯的陽光意外與停車格線乍看相似，太陽能板的陰影也與停車格顏色相近，讓原PO笑說「停車格到底在哪？」引起網友討論。

嘉義賣場的頂樓停車場因裝整片太陽能板，白天時太陽透過太陽能板的縫隙照在路面，意外與停車格線相似，駕駛都崩潰說「停車格到底在哪？」（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言「這如果下雨，潑在車上的水痕會不會也是方格的」、「心中有車位處處是車位」、「隨便停，我自成一格」、「等天黑再停吧」、「建議新手上路別開上去，隨便撞一根柱都要賠不少」、「第一台的任務很重要」、「你的3D眼鏡呢？為什麼不戴」、「可以下圍棋，不然玩跳格子吧」。

也有網友笑說「這個停車格會隨著時間移動」「移動式的停車格」、「太陽幫你畫的格子隨時間還會改變位置」、「滾動式修正停車格，不管大車還是小車、腳踏車機車四輪車，都能停到尺寸最合適的格」。