觀光旅遊股今年以來暴漲，中環（2323）持有夏都（2722）、遠雄來（2712）及台灣高鐵（2633）等個股受惠，評價利益上看數億元。董座翁明顯24日表示，公司目前是台灣高鐵第八大股東以外，夏都持有近兩成、遠來約17％，看好疫情解封之後，全球旅遊觀光業蓬勃發展，投資項目將為公司帶來顯著回報。

翁明顯指出，中環主要投資標的鎖定低本益比、高淨值的個股，也投資長榮（2603）、陽明（2609）等P/B值高的個股，會適時繼續買進。

中環為夏都董事，遠來飯店和高鐵的大股東，今年來觀光飯店股飆漲，中環身價跟著水漲船高。預期第二季受惠疫後帶來的復甦商機，獲利可以延續，有機會優於第一季。

此外，中環旗下子公司中環娛樂城，在陽明山建立的美食餐飲基地「比夢生活園區」，包括中式餐廳「康迎鼎」、台菜餐廳「台之最」、「比夢烘焙坊」今年以來都有賺錢。另一子公司得利影視旗下蔦屋書店有兩家，也即將損益平衡。