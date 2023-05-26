富婆將一捆又一捆的現金拿出來後，小鮮肉瞬間笑開懷，藏都藏不住。(圖／取自臉書Eternal Weint Sein Gold & Jewelry)

相信大家都聽過「阿姨，我不想努力了」，但如今真人版上演了。一名富婆非常想結婚，相中了小自己20歲以上的小鮮肉，男方原本百般不願，沒想到富婆在他面前擺上一捆又一捆的現金後，瞬間露出笑容，新聞曝光也引發熱議。

根據馬來西亞《中國報》報導，緬甸一名富婆，穿金戴銀，帶著多名隨從浩浩蕩蕩殺到自己相中的小鮮肉家「下聘」，聘金高達25億緬甸幣(約新台幣3691萬)，男方與父母則是相當不願意，面露愁容。

下秒富婆便命人將現金全擺在桌上，見到一捆又一捆的鈔票放在自己眼前，小鮮肉忍不住開懷大笑，藏都藏不住。不少網友看到後笑翻：「沒有錢辦不到的事」、「只要錢夠多，就沒有跨越不了的鴻溝」、「人的魅力，取決於金錢的多寡」、「真的是阿姨，我不想努力了」，但也有部分網友認為報導太扯，質疑真實性。

實際查詢，一系列照片出處自臉書「ternal Weint Sein Gold & Jewelry」，為緬甸一家大型珠寶商，其臉書粉專粉絲多達260萬人，相當驚人，此次「阿姨，我不想努力了」則是珠寶商最新推出的廣告，也成功博取的大量關注。