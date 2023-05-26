服務不少獨居長輩、弱勢家庭，楚怡鈞擔任萬華社福中心社工近12年，曾幫助露宿街頭少女重拾學業、對無家者的照顧也不間斷，「社工是折損率很高的行業、流動率也高」，但還是有不少人任勞任怨，他盼這群無家者的問題能被重視，讓弱勢族群都能獲得照顧。

楚怡鈞表示，轉到萬華區服務將滿12年，還記得第一次進到萬華，市容跟以往生活環境很不同，且走進艋舺公園後發現，街友在此處密集度很高，全北市約600多位街友，近9成在萬華區及台北車站。

服務過程也遇到不少印象深刻的故事，楚怡鈞提到，某次跟基金會到台北車站服務，遇到一對露宿街頭的父女，當時很難想像十幾歲就得跟著父親過上排隊領便當的生活，後來經社會局協助，讓少女重拾學業，也考上國立大學，父親也能入住社會住宅，這是他第一次遇到流浪兒童，但很慶幸能幫助對方。

全台北市街友占了全國四分之一，楚怡鈞表示，民眾談到街友議題時觀點兩極，有人認為他們占據公共空間，有人認為他們可憐，總凸顯其悲慘一面，但很少人去想背後原因以及如何解決，加上媒體對街友也有誤解，他舉例，之前公園發生凶殺案，新聞指街友殺人，後來確認凶嫌不是街友，卻因為事件發生在公園而被冠上這樣的標籤。

楚怡鈞接著說，台灣人很有愛心，一年可收到十萬份捐贈的餐食，但捐贈不見得是街友需求，且有時爆量捐便當，也會引來吃不完浪費或滋生老鼠的問題，不僅勞煩清潔員，也讓街友背黑鍋，但對他們而言只是睡一覺突然多個便當，有時也難處理。他建議，民眾要發揮愛心，不妨先聯絡社福中心，控制便當發放數量，讓資源能給到真正有需要的人。

在萬華社福中心負責服務街友的社工，平均一人服務近120人，楚怡鈞說道，人力其實不多，且基層社工有時做得再好，不一定能滿足大家需求，甚至每當問題發生，像疫情時或社會案件，社工兼顧個案輔導、人權議題，還得解決社區的抱怨，常常處在兩難之中。

「台灣弱勢族群轉變成街友的過程其實很快」，楚怡鈞感嘆說道，因為社會沒有足夠中繼站，承接這群從社會安全網掉出來的人，他們只剩街頭可以待，很多人說這是居住正義的問題，但背後還有社會住宅數量是否足夠安置、弱勢照護政策、身心障礙機構不足等問題，都是環環相扣的。

楚怡鈞最後說，很多人覺得政府政策消極，只保證個案不要出事，但身為社工能理解很多情況難以預測，像曾有個案在訪視後隔天過世，或是前幾日還聊天，沒幾日就離世等，偶爾也會覺得是否是自己做得不夠多，不時需要調適心情，但身邊每個社工都已盡全力，也因為大家任勞任怨的努力，讓弱勢族群能得到照顧。