安心2022年合併營收創57.25億元新高、年增13.73％，毛利率升至25.37％，營業利益1.2億元，本業營運轉虧為盈，營益率回升至2.1％。雖然業外收益驟減83.12％，歸屬母公司稅後淨利1.3億元、仍年增達31.01％，每股盈餘（EPS）4.02元。董事會決議配息2.6元。

安心表示，去年營收雖受疫情影響，但在全體同仁努力下，仍維持穩健獲利。因應疫情改變消費者行為及趨勢，安心除導入多元支付及擴大外送服務，拓展服務客層及市場，更積極開發適合外送的商品及包裝，投入服務流程科技化、自動化，全面提升餐飲服務科技。

安心2023年首季合併營收14.34億元，季減1.42％、年增7.22％，創同期新高。雖然本業獲利降至近5季低點，但在業外收益顯著跳增挹注下，歸屬母公司稅後淨利0.33億元，季增達14.83％、年增達近1.52倍，每股盈餘1.04元，均為僅次於2017年的同期次高。

安心表示，「摩斯漢堡」截至5月底全台總店數達305家，目前著重門市體質調整、評估中南部展店機會，並朝街邊店、學區等多元店型發展。近期於台北生技園區、南京寧安、明新科大、中興大學等設點，車道店則為下半年發展重點。

而安心於屏東農業生物科技園區打造4層樓的食品工廠與物流中心，樓板面積近3萬平方公尺，預期今年底前展開試產作業、明年正式營運。未來將全面提升食品製成及創新研發技術，促進地方經濟發展及就業機會，為消費者食安把關，並結合產學合作技術培育人才。