澎湖縣地方型SBIR成果展。（許逸民攝）

澎湖縣今舉辦地方型SBIR成果展，縣長陳光復有感現有堆積1萬噸垃圾無處可去，且澎湖每年產生2萬5000噸垃圾，在高雄市恐難再代燒下，也公開呼籲相關產業提供垃圾在地化解方，希望有新的科技而不需用到焚化爐這選項，就能把垃圾分解甚至再利用。

澎縣府為加速推動產業轉型，鼓勵中小企業將在地特色、數位應用融入創新服務或商品中，推動SBIR計畫來持續落實資金補助、專家輔導，藉以協助在地業者投入產業轉型、創新研發，培育更多人才。而廠商也在縣府的輔導下增加了1400多萬元的營業額，共產出81項特色產品，帶動廠商額外投入研發費用約210萬元，促成600萬的投資額。本（112）年度計畫則將於明（31）日開始徵件，歡迎在地業者踴躍提案申請。

但陳光復致詞時有感而發說，垃圾真的是項大麻煩，即使都是大家每日生產的，但大家都因為衛生、環境等因素，拒絕附近有掩埋場或焚化爐，甚至連垃圾車暫停家門口收垃圾都不願意，所以焚化爐這選項一定遭遇選址困難，難讓鄉親同意。

過去澎湖都將垃圾把包到高雄，委託高雄市代燒垃圾，雖然高雄市長陳其邁支持，但還是有議員等反對，因此總不能無限期拜託高雄市幫忙處理，所以自己生產垃圾自己處理，垃圾在地化免不了，才希望有企業可提出垃圾在地化解方。

陳光復指出，目前已知處理垃圾能減少污染不用蓋焚化爐的方法聽說有做成燃料棒或熱分解等新科技，其中燃料棒能替代煤、重油，而熱分解若在攝氏300度以下就能使垃圾分解，不用達到千度來焚化，就不會產生戴奧辛，這些新技術就看有無產業能提供處方了。