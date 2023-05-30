苗栗縣苗栗市中華路1家公司廠房，30日下午1點39分發生有人墜落電梯井意外，苗栗縣政府消防局獲報通報頭屋分隊人車前往救援，現場為39歲工人疑似為保養電梯，不慎掉落電梯井內電梯車廂上方，經救護人員揹出送醫，所幸目前沒有生命危險。

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