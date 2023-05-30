苗縣工人掉落電梯井意外 消防人力揹出送醫 15:482023/05/30 中時 李京昇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 消防人員到場救援。（民眾提供／李京昇苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣苗栗市中華路1家公司廠房，30日下午1點39分發生有人墜落電梯井意外，苗栗縣政府消防局獲報通報頭屋分隊人車前往救援，現場為39歲工人疑似為保養電梯，不慎掉落電梯井內電梯車廂上方，經救護人員揹出送醫，所幸目前沒有生命危險。 華擎跨攻電動車商機 華玉發表首款智慧充電樁 電池起火難撲滅 消防演練電動公車火警 6月新制攸關荷包！夏月電價上路、1200元通勤月票開賣 #電梯井 #送醫 #電梯 #苗栗市 #意外 也許您會感興趣 推薦閱讀 玉山登山口意外！登山客慘遭落石砸中爆頭送醫不治 10:222023/05/30 社會 雲南持續乾旱致供電緊張 廣東如坐針氈 12:402023/05/30 財經 《金融股》元富證創舉 首家券商興建太陽能案場 10:182023/05/30 財經 《電子零件》穩得通過派利5.6元 Q3起營運回溫 全年拚成長 09:582023/05/30 財經 《電腦設備》華碩COMPUTEX獲9項大獎 15:192023/05/30 財經 雲南降雨少發電吃緊 「用電第一大省」廣東已著急 12:472023/05/30 兩岸 《半導體》華邦電H2營收向上 復甦力道再看兩個月 12:582023/05/30 財經 6成民眾對台灣1情況絕望了！核電成2024重頭戲？ 4萬人民調超震撼 14:332023/05/30 政治 輝達在以色列建造AI超級電腦 07:332023/05/30 財經 竹市循環餐盒、杯外送6／1開跑 免費送咖啡、再抽1000元禮券 12:492023/05/30 生活 21歲男持電烙鐵搶7旬運將1.6萬元 落網稱：女兒住院需要錢 13:292023/05/30 社會 縣市長施政調查 竹縣醫療、消防滿意度逾7成 15:342023/05/30 政治 《其他電子》可成洪水樹：每年配息都不低於10元 今年已第8年 12:382023/05/30 財經 趨勢科技與加密貨幣電子硬體錢包公司SecuX合作 推出聯名冷錢包 12:422023/05/30 財經 台中東區1400戶大停電 羅廷瑋：執政黨不要被能源掮客綁架 01:432023/05/30 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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