新北市樹林警分局莊姓勤指中心主任，今日上午8時許在值勤時，突然不明原因昏倒，倒在樓梯間，同仁見狀後雖立即打119，但救護人員抵達時，莊男已經失去呼吸、心跳，經送醫院緊急搶救，目前已恢復生命跡象，但仍在加護病房插管持續觀察中。