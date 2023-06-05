樹林分局勤務中心主任上班昏迷！倒在樓梯間 插管搶救中 10:212023/06/05 中時 呂健豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 樹林警分局勤指中心主任上午突然昏倒失去生命跡象，送醫搶救後目前仍在醫院插管中。（翻攝樹林分局粉專） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市樹林警分局莊姓勤指中心主任，今日上午8時許在值勤時，突然不明原因昏倒，倒在樓梯間，同仁見狀後雖立即打119，但救護人員抵達時，莊男已經失去呼吸、心跳，經送醫院緊急搶救，目前已恢復生命跡象，但仍在加護病房插管持續觀察中。 瞄準穆斯林旅遊市場 高市府攜手旅宿業推友善認證 1分鐘讀財經》台積電變「空頭殺手」超猛 專家預言1事：要往上衝了 廣達林百里默默耕耘20年 烏龜哲學終成贏家 #插管 #昏倒 #樹林 #勤指中心主任 #值勤 也許您會感興趣 推薦閱讀 持刀搶3萬為求交保 稱捐2000副老花眼鏡法院不准 12:142023/06/04 社會 新加坡公開賽再傳捷報！ 屏東體操女孩林宜蓁平衡木再摘1金 22:262023/06/04 體育 成功高中首位女畢業生 獲頒繡名制服背後故事有洋蔥 16:152023/06/04 生活 林靖恩遭控「阻擋李坤城做1事」 他怒轟：破壞父子情 08:092023/06/05 娛樂 踢到鐵板！林靜儀扯20年前舊案打盧秀燕 沙鹿人氣炸嗆「丟臉」 16:042023/06/04 政治 林志穎合體女神「20年前青澀照」曝 讚凍齡貌：夢回天龍八部 22:392023/06/04 娛樂 林男固遭控性騷留「1物」重申清白 稱：被迫離開熱愛的黨 16:042023/06/04 政治 《證交所》台股5指數審核結果出爐 和碩納台灣50指數成分股 08:082023/06/05 財經 雲林北港賞花祕境 除了阿勃勒還有這2種花 14:332023/06/04 生活 超衰！淡定男斷指又車禍 警霸氣送醫接回指頭 13:012023/06/04 社會 林靖恩家中大鬧「驚動警察」竟將1物稱K粉 李坤城兒曝錄音檔 17:072023/06/04 娛樂 雲林國產咖啡豆評鑑揭曉 民眾聞香搶先嘗 18:522023/06/04 生活 5月份大陸大宗商品指數止跌回升 整體供應量仍增長 10:012023/06/05 兩岸 屏東「重機連環撞」車體粉碎噴一地 2男命危3人輕重傷 17:492023/06/04 社會 林靖恩「把骨灰當K粉」 李坤城兒曝錄音內幕：她在演戲 07:462023/06/05 娛樂 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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