新竹一名許姓男子因登山機會認識19歲的女山友小真（化名），2021年10月底，許男與小真共6人一同前往台中市和平區東卯山登山，未料許男竟趁與小真同宿和式寢室時，偷摸小真的胸部、腰臀及下體，事後小真告知友人並報警提告；法官依犯強制猥褻罪，判處許男有期徒刑6月，得易科罰金。

據判決書指出，許男與19歲的女子小真（化名）2021年9月間因與友人一同登山而結識。同年10月23日、24日，許男與小真及同行山友相約至台中市和平區鳶嘴山、東卯山登山，23日晚間，同行6人一同下榻至民宿，以3人一排腳對腳之方式同睡在和室地板床墊上，許男則睡在小真的左側。

翌日（24日）凌晨2時許，許先以臉貼在小真左手背滑動，小真驚醒後，許再伸手穿過她的腋下欲將小真拉靠近其床墊上，小真以身體力量抵住後，許才未能得逞。

小真因害怕而不敢有所反應，許仍持續以手觸碰小真胸部、腰部，她深感驚恐而往右轉身背對許側躺，許明知小真已清醒，仍伸手觸碰她的腰部，並隔著褲子撫摸其臀部，並往前撫摸她的生殖器，再將手伸進衣服內摸腰，小真用力將他的手撥開後，許才停止動作，事後小真告知友人並報警處理。

許男到案後坦承有摸小真的手臂、胸口、腹部等部位，但否認強制猥褻犯行，辯稱當時小真跟他互看，他先碰小真的臉，她稍微微笑，過程中小真一直看著自己，後來她轉身，「我就從後面抱著她，抱一抱就睡著了，後面就沒有動作了」。

法官審酌許男自述對小真有好感，為圖性欲之滿足，即對小真為強制猥褻犯行，欠缺法治觀念及尊重他人性自主決定權之意識，所為對小真造成身心影響，妨害社會治安，並非可取；考量許男犯後終能坦承犯行，並表示有意願與小真調解，但因小真無此意願而未達成調解或予以賠償等情，法官依犯強制猥褻罪，判處許男有期徒刑6月，得易科罰金。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。