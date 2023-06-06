高人氣南韓正妹實況主企鵝妹(柳允進，Jinny)以甜美清純外型爆紅，近日她飛到台灣進行「徒步環台之旅」，沿路遇到許多慕名前去的粉絲。先前已經完成到嘉義的路程，不過她上個周末因為有工作北上，沿途直播時竟然拍到她牛仔褲拉鍊沒拉，令網友懷疑「裡面是不是沒穿？」，引起熱議。

企鵝妹4日搭乘機捷前往林口，直播鏡頭突然帶到她的下半身，只見她疑似牛仔褲拉鍊沒拉，被網友們看到肚臍，紛紛趕緊提醒她拉鍊要拉上，而企鵝妹看到聊天室的提醒，也火速調整，不過因為企鵝妹一手要拿鏡頭，只能用一隻手將拉鍊拉上，因此花了40秒才將拉鍊重新拉好。

企鵝妹整段過程並沒有走光，只露出她的肚臍，沒有看見底褲，令網友困惑詢問：「企鵝妹裡面是不是沒穿？石門水庫沒關到，雖然沒有彈出來，但卻只看到肚臍？所以女孩兒習慣裡面沒穿嗎？」其他網友則留言指出，「你內褲穿到肚臍？」、「低腰的喇」、「你肚子會穿肚兜嗎」、「阿罵才會穿高腰大內褲」、「我摸一下肚臍位置，真的內褲蓋不到」，笑翻不少網友。

企鵝妹拉鍊沒拉。(圖/企鵝妹直播)

事實上，企鵝妹的環島進度約完成將近7成，企鵝妹5月28日在IG上發文表示，自己從台中豐原走到嘉義大林，總里程數已達到720公里，沿途的風景優美且遇到很多有趣的事情，更透露自己救了一隻名叫Gina的狗狗；接著，她提到「目前完成了大約70%的路程，現在我們已經在南台灣了！非常期待可以繼續走遍台灣其他的地方！超期待的」。