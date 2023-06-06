金曲歌王王力宏前年遭到前妻李靚蕾毀滅式爆料私生活，優質好男人形象全毀，沉寂1年今年年初才復出歌壇，未料雙方又槓上隔空交火，而10日將在泰國開唱的王力宏，今（6日）傍晚已抵達泰國，李靚蕾卻突在IG預告「明天線上見」，時機敏感引發遐想。

李靚蕾今在IG限時動態寫下：「6/7周三（明天）中午12點線上見」，並附上多支麥克風的貼圖，因為剛好是前夫開唱前幾天，時機敏感，讓不少人都猜測難道她又有王力宏相關的料要爆了。

李靚蕾突預告「明天線上見」。（圖／取自李靚蕾IG）

王力宏世界巡迴演唱會，10日將前進到泰國開唱，門票早已售罄，今他飛抵當地，不少粉絲都到場接機，還獻花給他，他也親切和歌迷打招呼並留下大合影。

王力宏和李靚蕾婚變後沉寂1年，1月在美國拉斯維加斯開演唱會宣布復出，接著推出2首新歌兩首新歌《ONE一個》與《想見就能相見》，訴說婚變心境與思念之情，未料此舉卻疑似引來前妻李靚蕾不滿，發聲明砲轟，雙方律師也隔空交火，讓家務事又浮上檯面。