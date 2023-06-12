新北市是全國綠竹筍最大產區，產地超過全市一半以上的行政區，尤以五股、三峽及八里為大宗。（陳慰慈攝）

新北市農業局今舉辦2023新北筍王爭霸戰暨綠竹筍產季開跑記者會，共有16區90位農友參賽角逐新北筍王頭銜，經評審委員評選後，冠軍由新店區綠竹筍栽培達人張慶隆奪得，他除獲選「新北筍王」外，亦獲選「美筍王」。今年更與全台24家合作餐廳，讓外縣市的民眾也能品嚐新北最當季的綠竹筍料理。

農業局表示，新北市是全國綠竹筍最大產區，產地超過全市一半以上的行政區，尤以五股、三峽及八里為大宗，是新北市重要的綠金產業。新北市政府為提升綠竹筍產業競爭力，促進產業發展，先後辦理區級及市級評鑑比賽，參賽農友將當天採收的鮮筍送至會場，經過外觀、色澤、柔嫩度及糖度等一系列項目嚴格評比後，最高分者獲得筍王稱號。

本屆市級評鑑新店區張慶隆除了獲選「新北筍王」外亦獲選美筍王，張慶隆表示，家裡四代務農，種植綠竹筍經歷已達40餘年，自身少用機械及化學方式除草，用心耕耘栽培並依自身經歷詳細觀察隨時調整栽培方式。而甜筍王則為五股區的吳煌棋

農業局表示，新北更與「台北遠東香格里拉館外餐廳-望月樓」、「JR東日本大飯店 台北」及「饗賓餐旅集團-饗食天堂、果然匯蔬食宴、真珠台灣佳味」合作，開發粵菜、日式、台式及蔬食等創意筍餐，推出綠竹筍期間限定料理組合，全台共計24家合作餐廳，讓外縣市的民眾也能品嚐新北最當季的綠竹筍。

農業局長李玟表示，新北市推動「農業健康市／式」政策，提供優質又健康的綠竹筍，並整合各農會電商平台，讓好吃的新北綠竹筍可直接宅配到家。此外，17日、18日在台北希望廣場也有展售會，18日起還陸續推出「健行賞竹挖筍，共感綠竹魅力」小旅行線上報名，民眾可體驗採筍的樂趣，相關資訊可至農業局網站查詢。