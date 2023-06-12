音樂才女遭工作夥伴兼前任鍾成虎控訴是「雙面人」，爆料陳綺貞半夜用簡訊霸凌同事，將情緒發洩在同事身上，還違約私下接活動，陳綺貞所屬經紀公司也回應認同鍾成虎的言論，陳綺貞則沒有回應，五月天阿信此時發文表示：「喧嘩之時，也許難以聽見所有真相」。

阿信與陳綺貞認識多年，兩人曾合作過單曲〈私奔到月球〉，私下也很欣賞彼此的音樂才華，鍾成虎發文控訴陳綺貞後，阿信12日更新動態，雖然沒有明指出人名，但內容被認為是對陳綺貞事件發聲，阿信寫下：「兩個好的人，一段好的感情，一趟好的旅程與合作，分離的時刻，必然會有漫長的疼痛與焦慮，持續的相互影響著」，他認為有些感情是青春時熱烈，入秋時平緩，有些則是相反，並引用陳綺貞的歌〈殘缺的彩虹〉歌詞，「沒有你，我是殘缺的彩虹，失去一個 最重要的顏色」，他有感而發「我為生命中曾相遇的美好靈魂祈禱，每段美好的感情、每個美好的人，無論最終故事結局為何，都能在熱烈暈和眩褪去之時，讓所有吶喊與耳語沈澱之後，留下美好記憶」，阿信也說喧嘩之時或許很難聽見全部真相，但他仍堅信依然美好。

他以委婉方式力挺好友，不少粉絲表示「奔到月球也要好好的！」、「心疼綺貞，也祝福綺貞」、「力挺好友的主唱」、「這是綺貞的歌啦，主唱應該是針對時事有感而發的聲援啦」、「你真的好暖男」、「要把陳綺貞簽進相信音樂嗎」。

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