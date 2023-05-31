民進黨今(31日)通過提名民進黨前副祕書長林飛帆參選台北市第三選區(中山、北松山)立委，將對上國民黨現任立委王鴻薇。雙方第一天就直接交火，王鴻薇批評林飛帆是「林九萬」，林也反擊王鴻薇選議員、立委拿 258 萬選舉補助款。「卡神」楊蕙如今在臉書大酸，林飛帆酸落跑議員，旁邊一起被提名參選立委的台北市議員吳沛憶也是急速落跑，「林九萬要不要叫五百億把補助款吐出來啊？」

王鴻薇今日受訪時表示，林飛帆可以給年輕人開一堂課，就是如何第一個工作就可以領9萬，她覺得這樣的一個課可能年輕人會非常有興趣。大酸林飛帆只有服過替代役，第一份正職工作就是民進黨副祕書長，月薪約9萬，從此撕不掉「林九萬」的標籤。

林飛帆也在提名記者會直接反擊，批評王鴻薇去年剛當選議員，不到一個禮拜的時間就宣布參選立委，而從議員跟立委兩個職務領取的兩份選舉補助款，就領了258萬， 反而會讓更多人感覺到相對剝奪感。

「卡神」楊蕙如今在臉書發文，民進黨提名「閃兵廢物林九萬」選立委已經很可笑了，然後提名完，林飛帆馬上攻擊他的對手王鴻薇是撈跑議員騙補助款，但別人可以罵王鴻薇，「跟你林九萬同一天被提名的中正萬華五百億也是急速撈跑議員的，林九萬要不要叫五百億把補助款吐出來啊？」

楊蕙如也在留言痛批，「九萬之前狂罵民進黨，領完錢變一個嘴臉，超噁心！而且沒當兵整天在那邊說國防，嘔！坐高位屁事做不出來！沒戰功沒政績只會打高空。而且他要酸王鴻薇就不要雙標無視五百億撈跑！」