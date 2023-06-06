第一名模林志玲登上好友蔡康永節目《眾聲》，暢聊感情、婚姻和家庭，分享自己主動求婚AKIRA，還透露媽媽吳慈美病情在她婚禮後突惡化，現在已不記得她，林志玲在節目中敞開心房，展現真性情的一面，她昨（5日）則在網上透露，看到蔡康永就好像閨蜜般的話家常聊愛情，「好像說了太多，也哭了太多」。

林志玲婚後把重心放在家庭，她大讚AKIRA很認真、有勇氣，「他把我當作一個平凡的女孩子追求，我已經很久沒有被人追的感覺了」，林志玲深信和AKIRA在8年後重逢，緣分一定很深，她主動希望以結婚為前提交往，更自爆「是我主動求婚」，如今林志玲已不留戀鎂光燈，她幸福說：「我要的是嫁給愛情」。

林志玲也難得提到母親吳慈美，林志玲說婚禮舉行後，媽媽的病情迅速惡化，「直接到不認得我們了，不認得我」，回想媽媽當時全程參與婚禮，她哽咽說：「感覺（媽媽）是撐到把我嫁掉，很神奇。」

林志玲暢談愛情、婚姻和家庭，展現真性情的一面，她昨則在網上直呼，見到蔡康永，好像忘了是節目訪談，「如閨蜜般的話家常聊愛情，好像說了太多，也哭了太多，其實想要說的只有～『珍惜你所在乎的，陪伴你所愛的』」，還釣出才康永留言：「能這樣聊天，越來越難得」，兩人好交情溢於言表。