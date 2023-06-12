就讀芎林國中的林沛萱，在全中運創下跳高和女子5項全能大會紀錄，被譽為「最強國中生」， 日前以15歲之齡參加韓國亞洲U20田徑錦標賽奪雙銅，12日畢業典禮時，未來會就讀那所高中成關切焦點，她說「我會留在新竹縣的高中就讀！」

縣長楊文科特別到芎林國中勉勵畢業生，以客家諺語「燈盞無油火難光，陂塘無水魚難養」，比喻學校盡心運用各種資源栽培學生，學生才能盡情發揮成長，祝福所有畢業生鵬程萬里，學業更進一步。

楊文科頒發縣長獎給林沛萱等5名學生，指芎林國中近年孕育出多名運動好手，除了林沛萱外，曾在全中會鍍金的「台灣鏈球一姐」余雅倩、張嘉妤、鄒淑珺也都畢業於芎林國中，讓該校有「飛鳳傳奇」的美名。

尤其，林沛萱在全中運跳高1米82刷新高懸32年的大會紀錄，國中女子5項全能更大幅打破紀錄，更成為全台首位達到亞運參賽標準的國中生，表現超乎想像。

林沛萱日前以15歲的年齡，參加韓國醴泉郡「第20屆亞洲U20田徑錦標賽」，在女子7項全能、跳高雙雙獲得銅牌，這場賽事也是第19屆亞洲運動會的前哨戰，林沛萱也獲選為亞洲田徑錦標賽國手，7月將代表台灣前往泰國參賽，楊文科也期勉再創佳績！

林沛萱優異的田徑表現，讓不少有體育班的高中，祭出優厚獎學金等方式想爭取她入學就讀，她對未來會選擇哪所學校僅說「我會選縣內的高中就讀！」

校長徐俊銘指林沛萱在田徑上獲得佳績，是在專長上投入很多熱忱，勉勵畢業生未來遇到挫折，絕對要有毅力克服，對自己的天賦負責，掌握自己的專長，熱忱投入，創造價值，個個都會是飛鳳傳奇！