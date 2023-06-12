湯志偉、大元、林家佑出席《惡靈世界》記者會。（世新大學提供）

湯志偉與大元、林家佑在世新大學首部自製影集《惡靈世界》中，飾演驅魔隊隊員，3人12日出席記者會為戲造勢，湯志偉聽了大元公開聊戀情、結婚計畫很有感觸，透露24歲的「大女兒」馬永蒂日前已經登記結婚，嫁給交往1年多的23歲男友，7月底將舉辦家宴，講到不捨處，他忍不住哽咽拭淚。

湯志偉與音樂人馬兆駿（馬爺）遺孀Juby結婚10年，將馬爺的2女1子視如己出，他分享女兒喜訊時，泛著淚表示：「對我來說好像也完成心願，終於把3個孩子一個個帶大，健康平安，大姊有了好歸宿、嫁到好人家，我對馬爺也有個交代，他在天上應該能放心了！」

湯志偉說，「我第一次嫁女兒，看到她（大元）好像看到自己女兒一樣。」還對著大元說，「希望有更好男人照顧妳，不要自己辛苦。」他說，跟親家第二次吃飯時，女兒寫了滿滿一張感謝名單，「我引用巫啟賢對他女婿說的話，對女婿說『如果有天你不再愛她，或她不再愛你，請你把她還給我，不要打她，不要罵她』。」說著說著，他就哽咽了。

至於女兒為什麼這麼早想結婚？湯志偉說，他也問過女兒，這麼早結婚人家會懷疑是「先上車後補票」，就這樣結婚好嗎？女兒認為不管幾歲結婚，會面臨的婚姻問題都一樣，不如提早開始學習。他則認為包容度還是有差別，擔心自己都照顧不好怎麼照顧一個家。不過他們已經先登記了，之後會舉辦小型家宴，他也覺得去年剛大學畢業的女婿相當不錯，很喜歡音樂，除了在教會服事，也另外有個工作。