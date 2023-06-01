●據彭博報導，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）執行長Laurence Fink周三在德銀金融服務會議上表示，美國的通膨仍然「太高、太黏」，聯準會可能需要再升息2至4次以抑制通膨，但他淡化美國經濟陷入衰退的風險，稱即使經濟衰退，也可能只是溫和衰退。

●Hirtle Callaghan & Co副投資長Brad Conger在談到債限法案時表示，債券市場喜歡有些財政紀律，而股票市場則希望它不會損害經濟增長，但我認為這已經是最好的結果。然而，考量到高利率、經濟正在放緩、通膨需要進一步下降，現在股票估值已經相當緊繃。坦白說，如果經濟真的持續放緩，股市絕不會提供「免費午餐」，如果通膨沒有消退，這會很辛苦，這就是我們的處境。

●Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey表示，最近的經濟數據並不真的有利於暫停升息，但今天下午我們有一些聯準會官員出來表示暫停升息是有可能或完全有可能的事。

●在AI狂熱帶動下，今年以來那斯達克100指數飆漲近30%，5月累計上漲7%；相較之下，標普500指數5月將乎原地踏步。花旗策略師Chris Montagu表示，押注那斯達克100指數上漲的多頭部位達到3年新高，這些部位很可能轉向套現將獲利入袋，這可能限制科技股漲勢。

●巴克萊策略師Emmanuel Cau則看好科技股仍有上漲空間，並維持「加碼」評級，稱投資人可能因為害怕錯失而追高。