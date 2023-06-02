女星翁馨儀2013年帶球嫁給張菲次子張少懷，育有1子1女，一家四口過著簡單、幸福的日子。昨(1)日，翁馨儀透過IG跟網友互動，公開20歲的青澀舊照，坦言：「大家的20歲是青春，我的20歲是在孕中度過的」，表達一路以來的艱辛與不容易。

翁馨儀2010年以林俊傑MV《記得》女主角而踏入演藝圈，後來拍戲時，認識了大13歲的張菲次子張少懷，並認定了彼此，年僅20歲就嫁了人，婚後生下一子一女，但外界並不看好這段婚姻，屢屢嘲諷翁馨儀覬覦張菲的財富，但她表示自己是獨生女，家境也不賴，不可能因為錢而結婚，同時強調結婚以來，從未向老公伸手拿零用錢，對外界貼的標籤相當不滿。

雖說如此，翁馨儀的戀愛故事相當有趣，她曾分享跟張少懷當年談的是地下情，剛出道的她，怕被經紀公司知道談戀愛，一直偷偷跟張少懷往來，然而翁馨儀誤以為IG只是個濾鏡APP，把大量約會照傳到上面，結果某次經紀人點開IG，戀情免不了露餡。

翁馨儀公開當年孕肚照。(圖/翁馨儀 IG)

如今翁馨儀回憶往事，1日跟網友互動時，翻出20歲大腹便便的照片，只見她把雙手放在孕肚上，噘起櫻桃小嘴，配文寫著：「大家的20歲是青春，我的20歲是在孕中度過的」，然而很多事總是一體兩面，在另一則限時動態中，兒女已慢慢長大，翁馨儀坐在他們中間，露出愉悅的表情，開心地說：「這樣的畫面，還挺有成就感的～」