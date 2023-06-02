2024總統大選，有民調顯示國民黨參選人侯友宜的支持度跌至18.3%。對此，資深媒體人單厚之認為，在郭台銘因「夜襲」柯文哲被定位為政治渣男後，淺藍選民會加速回流支持侯友宜。

2024總統大選藍綠白人選底定後，各式民調紛紛出爐，《美麗島電子報》5月29日公布的民調顯示，支持度由高至低依序為民進黨賴清德35.8％、民眾黨柯文哲25.9％、侯友宜18.3％。對此，單厚之昨(1)日接受《POP搶先爆》節目訪問時指出，侯友宜近日民調下滑，有部分原因是，淺藍選民因同情爭取國民黨總統提名失利的鴻海創辦人郭台銘，而將票灌給民眾黨主席柯文哲，因此在這民調中，柯文哲在淺藍選民中拿到的票比侯友宜多。

不過單厚之提到，郭台銘在金門「夜襲」柯文哲後，郭台銘同情票都被趕跑，且當郭台銘被定位成「政治渣男」後，淺藍選票將回流並支持侯友宜。單厚之強調，侯友宜民調低本來就是暫時性的，但金門這件事將加速回彈的的速度。

郭台銘上月30日晚間邀柯文哲散步聊天，更傳說過「海誓山盟」，未料隔天則改口稱忘了，此舉遭外界譏言行宛如「渣男」。柯文哲則表示，「君子之交淡如水」，自己也不用山盟海誓，平常心就好。