「台日戰略對話」於5月中旬於台北舉行，堪稱台日最大規模、也是首次官方性質的政軍兵推，日本現役軍官也透過視訊在日本參與。前立委郭正亮今(8日)指出，從日本撤僑兵推以及AIT理事主席訪台優先會見侯友宜、美國國務卿布林肯即將訪華等動作，綜合來看，顯然美日都在擔心「賴清德當選總統後會發生大變局」，都在為此做模擬；他也提到，中國大陸的武統派近期傳出挺賴的聲浪，因為他們認為，賴清德當選就能順勢武統台灣。

今年5月10至12日，「台日戰略對話」於台北舉行，日本自衛隊、防衛省、外務省、海上保安廳均為現職官員，雖沒有將領或高階軍官出席，但在參與的日本官員中，有具軍事背景的文官，日本防衛省亦同步視訊，相當於現役軍官視訊參與。據悉，兵推以當前台海情勢現況為依據，推演可能升高到危機的各種情況及應採取的作為，如在台海危機升高到特定情況，日本即須撤僑等等，共討論20多個想定議題。

前立委郭正亮今在直播節目《亮劍台灣》中指出，這場台日政軍兵推，三天的戰略對話，原訂有40多項想定，但主題就是「日本怎麼撤僑」。郭正亮解釋，日本是凡事都會超前部署的國家，在台灣大概有3萬的僑民，日本也在憂慮台海一旦爆發戰爭，僑民要怎麼辦。

去年八月，日本國會議員訪台時，就曾與台灣政府討論撤僑議題，據參與的日本眾議員透露，「雙方已達成共識，同意開始制定計畫」。

郭正亮也將近期中國大陸、美國、日本在台海周邊的動作串聯起來，「習近平提出極限思維、美中軍艦在台海對峙、AIT理事主席羅森柏格訪台，第一個就見國民黨總統參選人侯友宜、羅森柏格回美國報告後就換國務卿布林肯去中國大陸、美國對台軍售延到2025年底、日本兵推撤僑」。郭正亮直言，他們都在擔心一件事，「賴清德當選後會發生大變局」，因此都要做好模擬應對。

郭正亮表示，賴清德在民調中穩定在4成左右，只要顧好基本盤就很有機會當選，就說出「接受九二共識，中華民國就會被消滅」，而賴在提及兩岸時都是說「中國、台灣」，是一中一台的論述，在這個大背景下，就能理解中國大陸的武統派會支持賴清德，因為賴清德當選中國大陸就能順勢武統台灣。