美國防部長奧斯汀正式提名現職太平洋艦隊司令的塞繆爾·帕帕羅上將出任海軍作戰部長，分析認為是要借重其過去在西太平洋地區遏阻中國的經驗與能力。前立委郭正亮13日在《頭條開講》節目提到，日前發生陸殲-16在南海攔截美RC-135戰機，及美鍾雲號被陸艦逼近等事件，呼應陸方強調要主動塑造有利的外部安全環境，及驚濤駭浪的重大考驗，這些都是準軍事出手，若侵門踏戶到了關鍵發展利益，只好狹路相逢勇者勝。

「我不知道他那個『遏阻中國的經驗與能力』，指的是哪一件事？」郭正亮表示，老實說近20年中美軍事，沒有看到在西太平洋真的對峙，這裡講的是真的很近距離的。最近那個鍾雲號被攔阻，還算是比較最近的事件，不然軍艦對軍艦，這麼近距離，真的沒見過。

「我補充一下習近平他們在會議上的用語。」郭正亮提到，他說：要用新安全的格局，保障新發展的格局。要主動塑造有利的外部安全環境，來推動和發展的安全深度融合。「表示他是要出手的！極限思維通常指的就是軍事出手。」

郭正亮指出，所以你可以看到，他在南海出手，把RC-135給趕走了；然後對台海出手，對台海要求要做一個定位。那接下來就是6月15日，仁愛礁那艘破船，要不要拖走？「這個都是準軍事出手啦！」他當然也要預期有最壞狀況，就是美國如果介入呢？那就不排除「驚濤駭浪」。

郭正亮強調，他用的語言是「驚濤駭浪的重大考驗」，可是這個坦白講就是狹路相逢勇者勝，這已經到了意志對決，他覺得這個是已經是侵門踏戶到了他關鍵的發展利益，這時候他要用軍事出手來捍衛了，如果美國要介入，那就只好奉陪了，大概是這個味道。

郭正亮直言：「可是美國是不是會奉陪？要打個問號！」