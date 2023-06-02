民進黨近日接連爆出性騷案風波，至少5案控訴在民進黨工作期間，曾遭性騷擾，申訴後卻遭上司冷處理甚至職場霸凌。民進黨發言人謝佩芬今( 2 日)也透露，「我在三年前被性騷擾的時候，也有很多人要我忍耐」。

民進黨黨主席賴清德今日針對黨內爆發的性平案件在臉書發文，強調面對性平事件與職場霸凌，絕對不需要「大局為重」，受害者的人身安全與權益，比什麼都重要。他也提出三項革新方案，包括直接申訴窗口、零容忍的處理原則、立即修改黨內規章，喊話民進黨一定要痛定思痛、深刻反省。

謝佩芬留言表示，「我在三年前被性騷擾的時候，也有很多人要我忍耐。可是這種行為真的忍無可忍，沒有什麼大局可以正當化這些性騷擾的惡行！」

謝佩芬昨晚深夜在臉書發文感慨，「身為女性在這樣陽剛的政治環境裡面，是不是特別困難，就是因為困難，我們更不能退縮，更要努力堅持」。

謝佩芬說，看到黨內前同仁的控訴文後，她想了很久，「因為三年前我也曾經被性騷擾，我深刻知道，面對騷擾當下、以及之後的長期困擾可以折磨一個人很深，可以讓你無時無刻心驚膽跳。但往往一開始徬徨、矛盾會集結成心魔，開始自我說服、自我安慰，想用錯覺為自己找到逃生出口，直到現實來臨打破彷彿一切沒事發生的假象。」

謝佩芬強調，「誠如賴清德主席所說，前同仁發出求救信，我們一定要回應。不要怕挺身而出，不要忘記到底要為什麼而努力。民進黨是一個追求進步價值的政黨，在台灣真正走向性別平等、互相尊重的那一天之前，還要靠我們繼續努力。我們不能轉身離開，我們不要就這樣算了。」