資深媒體人、鏡文學總經理董成瑜3日於臉書揭露，2014年曾遭時任縣長、現任國民黨立委的傅崐萁「抱著我的頭親我」，傅崐萁則發聲明強調從未有性騷擾情事。董成瑜8日以監製身分和黃健瑋、王傳一、潘儀君出席鏡文學律政影集《八尺門的辯護人》媒體茶敘，董成瑜不願多談個人部分，「（他不承認）這就沒關係了，看國民黨自己怎處理，不是我個人問題，台灣社會普遍存在的問題，太個人的就不多說，但這波#MeeToo風潮對台灣社會是好的事情」。

董成瑜指出，從90年代女性運動到現在這麼多年，發展速度還是不快，就算是近期願意發言的女性，都算有稍微權力者，但在《八尺門的辯護人》劇中描繪被雇主性騷的外籍移工，是連一點點權利都沒有，他們在台灣社會普遍容易被欺壓、性騷擾、性侵害。

董成瑜說，她被這個故事打動的原因，就是很真實的描繪當有權力者與沒權力者，命運交織一起時會發生什麼事，「每次在機場看到有一大群印尼或菲律賓來的移工，看起來對未來充滿期待時，我都會很感傷，想像他們會面對怎麽樣的未來，希望大家可以藉由這齣戲看到這些人」。

她有感而發表示，台灣人太崇尚成功，面對成功、有錢、有權的人太景仰，這會讓有權勢的人覺得「大家都好像很喜歡我、看到我都很崇拜」，萬一這些人無法自制就變災難，「MeeToo運動現在只是剛開始，雖然不知道未來會發生什麼事情，但總之被看到是好的，也希望觀眾從劇看到我們想要表達的」。