女星陸元琪與音樂人袁惟仁離婚後，獨自撫養一對兒女，日前在臉書語重心長指出：「養家的重擔落在我一個人的肩上」，不難想像多年來母代父職的艱辛，她昨(2日)晚開直播與粉絲互動，女兒袁融也難得入鏡，還秀出身上第一個刺青，透露其意義非凡，這才知道與父親袁惟仁有關。

陸元琪透露母女倆上周相約做了一件事情，接著秀出纖細的左手臂，表示去紋了一隻小蜜蜂，袁融也秀出在右手臂的刺青，解釋：「數字是寫1968，1968下面胖胖圓圓的是蚊子眼睛，這隻蚊子是小學一年級時，爸爸幫我畫的美術作業」，因為近來翻出這張泛黃的美術作品，當下覺得相當有意義，便決定紋在手臂上。

袁融表示1968是父親袁惟仁出生年份，剛好自己生日是6月8日，便請學美術的友人將圖案及文字融合在一起，見到成品後也相當滿意，不忘對著鏡頭直呼：「好可愛」，接著補充表示：「字體很像7/9 ，也是哥哥的生日」，由於包含許多意義，讓她強調紋上這個刺青絕對會後悔，這讓在一旁的陸元琪相當吃味，直呼：「就是沒有我」。

相當注重與小孩互動的陸元琪，先前指出若孩子在成長過程遇到問題，不會因為大人世界的壓力，去拉扯跟孩子間的感情，如今小孩已經長大，會在自己脆弱的時候給予依靠，讓她感性表示：「我們更要把生命裡能在一起的分分秒秒給過好，理解對方，愛著彼此，感同身受彼此」。