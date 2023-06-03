王姓男子與周姓女子於2012年結婚，前年在一次爭吵中，周女離家出走，王男後來發現周女與1名鄭姓健身教練同居，即使在外出屋後，仍還是會到鄭男套房過夜，甚至還共吃一碗冰；王男怒告求償50萬，鄭男稱雙方並無踰矩行為，但法官根據鄭男套房的格局圖發現該套房沒有隔間，同處一室多個夜晚，因此判他應賠15萬元。可上訴。

判決指出，2021年8月期間，周女和丈夫王男吵架後離家出走，周女則先投宿1名鄭姓健身教練的套房，即使在外租屋後，仍還是會到鄭男套房過夜，頻率達一周過夜5天；王男暗自調查，發現周女已經在鄭男住處過夜一段時間，期間2人出門雙載時，還會雙手環抱腰，甚至還一起共吃一碗冰等親密舉動。

王男怒告鄭男並求償50萬元；高雄簡易庭審理時，鄭男稱周女離家出走後一時無法找到住處，不得已才住幾天，雙方沒有踰矩行為。

法官根據鄭男描繪出他住處的套房室內隔局圖，並發現該空間並無套房隔間，2人獨處一室度過甚多個夜晚，明知道對方有家室，應該要知道「發乎情、止乎禮」的男女分際底線，因此認定鄭男侵犯王男配偶權益，判他應賠15萬元。可上訴。