蔡姓男子發現妻子的已婚閨密有婚外情，自稱掌握她的出軌證據跟私密影片，接連逼她交出共上百萬元的封口費，最後她受不了報警。橋頭地院判刑4月至10月徒刑，得易科罰金部分合併應執行8月。他不服上訴，高雄高分院審理後，駁回上訴，全案定讞。

判決指出，蔡姓男子認識太太1名女性好友，發現她竟有婚外情，去年6月8日，他打電話向該名女性友人稱手上握有外遇證據及私密影片，要把外遇的事情告知她老公，要求封口費，於隔天雙方約好，交付3萬5000元給蔡男。

未料10日他又向該名女性友人稱：「如果明天不能拿出100萬出來，我不能保證會不會把事情鬧大，或把婚外情的事情跟妳老公說」等語，她只好答應，又給蔡男100萬；沒想到過沒幾天，他又傳訊息給該名女性友人稱：「「明哥」不滿意封口費的金額，也不滿意她的處理方式，需再繳納65萬元，否則會將外遇證據及私密影片外流」等語，該名女性友人受不了，而報警處理，於準備交付65萬時，警方持拘票拘提到案。

橋頭地院審理時，法官考量他沒前科，依2個恐嚇取財罪、1個恐嚇取財未遂罪，判刑4月至10月徒刑，得易科罰金部分合併應執行8月。

蔡男不服上訴，高雄高分院審理認為，當時他犯案時接連變本加厲，可見並非一時失慮地偶發初犯，且他至今都未與對方達成和解，因此駁回他上訴。全案定讞。