國門開放以後，赴日旅遊的人爆多。一名網友好奇訊問，日本居酒屋是不是有什麼潛規則，他和朋友去體驗，店家熱情上了下酒小菜，結帳的時候才知道小菜不是免費提供的，必須要按照人頭數收費，讓他們感覺不太開心，因為沒有事先告知，引起網友熱烈討論，而日本YouTuber三原慧悟也示警，遇到會主動拉客的居酒屋，最好不要貿然進店，以免變成冤大頭，被多收很多錢。

一名網友在PTT上分享，去日本旅遊去居酒屋，店家熱情上了好幾道下酒菜，大家吃吃喝喝的很愉快，直到結帳才發現剛剛所有的小菜都要收費，讓原PO有點錯愕，也有點不開心，但不知道這是不是日本居酒屋的潛規則，所以還是乖乖付了錢離開。

貼文引起網友討論，「不是一定，是一坐定就會送上桌」、「不一定要吃小菜，但是小菜錢一定要付」、「不要的話，入座就要先講」、「聽說有些店可以說不要，但是有些店不可以」。

一名內行網友分享，居酒屋提供的下酒小菜，就是所謂的「お通し（oto-shi)）」，一般的行情價落在200到1000日圓（約新台幣45到220元）。可以算是日本居酒屋的潛規則，客人可以拒絕，但店家也能拒絕讓你在店裡消費就是了，或是找到其他名義來收取這筆費用，所以可以事先問以免爭議。

該網友也說，日本友人曾經試過拒絕店家上小菜，結果可以明顯感覺到店家的差別對待，整頓飯吃下來不太愉快。這個小菜到底值不值得與菜色有關，他就曾付了500日圓（新台幣110元）只吃到一小碟的海帶，但也曾付過同樣的價錢吃到生魚片。

日本YouTuber三原慧悟也曾拍影片分享，日本有些居酒屋會拉客，對方會用一堆話術哄騙顧客上門，踏入餐廳的那一刻，就會被收各種費用，而且原本餐點的價格、低消的價格、服務費等等，金額都和拉客的人員口中的價格不同，不只是外國人會被騙，許多日本人也都曾上當，而這樣惡意拉客的行為在某些地區已經違法，提醒大家到日本玩遇到這樣的店家，最好不要進店。

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