影音串流平台Netflix不久前開始在美國打擊寄生帳號，希望訂戶數量能因此提升，目前似乎已可見到成效。

網飛（Netflix）5月開始提醒會員新的共享帳號政策後，數據分析公司Antenna開始追蹤Netflix發現，宣布禁止共享帳號的4天內，訂閱數來到過去4年的最高點。根據Antenna的報告，其中2天更接近10萬人。

Netflix於5月23日發電子郵件給會員，通知用戶公司將修改帳號共享規定，稱Netflix帳戶僅供同住者使用。

針對這樣的情況，Netflix提供兩個解決方案。其中一個是讓非同住者付費成為新訂戶，另一個則是會員每月為每個非同住者額外付7.99美元（新台幣245元）的費用。

根據Antenna，自從Netflix向用戶發送通知信件後，平均日註冊量約7萬3000次，比之前60天平均值增加102%，超過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發初期各地實施封鎖時，新用戶人數激增的盛況。

在疫情爆發初期，消費者因為到處都在封鎖，只能待在家的情況下，Netflix等串流媒體訂戶數激增，但接下來幾年，訂戶成長數開始放緩。

2022年，Netflix用戶成長出現停滯，便與其他公司一樣，開始尋找增加營收的辦法。除了抓寄生帳號外，Netflix推出較便宜的含廣告訂閱方案。

去年因為10年來訂戶量首次下滑，Netflix股價遭受打擊，但在追殺寄生帳號、增加含廣告訂閱方案後，其股價於9日達到52週來新高，年初至今上漲超過40%。

Netflix曾表示，超過1億個同住者共享帳號，占全球用戶的約43%，這已影響公司投資新內容的能力。

今年初，Netflix先對國際市場用戶推行打擊寄生帳號的政策，在美國實施時間則從第1季延後到第2季。