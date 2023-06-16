女團(G)I-DLE的門面舒華（葉舒華）來自台灣，她個性直爽，近期因在南韓節目時沒有說半語，在當地文化中是不禮貌的行為，又在演出節目中評價路人的長相，因此遭到韓國網友的批評，對此曾一起錄過節目的小S也出面幫忙緩頰，直呼：「你們不要誤會她」。

小S透露舒華上《小姐不熙娣》當天聊得很開心，開玩笑說因此在家裡小孩心中的地位提升了，「她是一個非常有禮貌的藝人，可是我在節目上為了做效果，我就說『拜託妳來我們家跟我喝酒，因為我女兒看到妳的話一定會覺得我太厲害了，竟然可以把她們最愛的舒華請到家裡』」，她表示應該一看就知道當下說的話只是節目效果，那天她記得舒華是錄最後一集，而且舒華非常夠義氣，聊了各種不同的話題，「她真的是很敬業的藝人，我也很感謝她」。

小S睡醒後錄影片幫舒華講話，稱讚對方是敬業的藝人。（圖／小S Instagram）

小S直言錄完影後雙方都很累，她也沒有硬讓舒華去家裡作客，一切只是好玩、客套的節目效果，「如果大家把這個當真，誤會她的話，真的不要，她人真的很好，你們如果因為這樣而誤會她，你們真的會流失掉一個真的很值得喜歡的藝人，她真的很棒，我也很愛她」，小S也說希望下次還能請到她來上節目，節目上講的話是想讓大家開心，最後更隔空喊話「舒華I love you」。

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