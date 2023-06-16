大台中不動產開發商業同業公會理事長王至亮表示，「豪宅限貸令」全國不一致，對中南部民眾很不合理。(林欣儀攝)

《平均地權條例》子法修正案7月1日實施，針對未來預售屋換約限制、購屋貸款限制及檢舉獎金制度等政策，大台中不動產開發商業同業公會認為，預售屋不得轉讓不溯既往，將導致未來新成屋成為預售市場最大競爭對手；購屋貸款各縣市的金額上限不同，相當不合理，應該全國統一才具有公平性。

針對《平均地權條例》修正案重罰炒房，最高可處5000萬且增訂檢舉獎金制度，大台中不動產開發商業同業公會認為，單一件檢舉獎金最高1000萬元，恐將導致許多民眾四處檢舉、淪為「全民皆檢舉達人」，而被檢舉的建商被翻天覆地調查，人與人間的信任感蕩然無存，建議檢舉獎金不應超過檢舉人的年收入或平均國民所得，否則將不符比例原則。

對於7月修正案實施後，預售屋換約的相關限制，大台中不動產開發商業同業公會理事長王至亮認為，近來民眾購買的預售屋可以轉售時將衝擊成屋、二手屋市場，恐對消費者不利，政府應制定「日出條款」；該轉讓規範對非志願離職者、重大傷病者的例外規定也應鬆綁。

此外，政府祭出自然人購置第3戶住宅、購屋貸款最高成數降為4成，以及央行規定「豪宅限貸令」為台北總價7000萬以上、新北6000萬、其他區域4000萬，王至亮說，許多民眾第1、2戶房產可能是長輩留下的，許多已不敷使用，政府應剔除2、30年的老房；且限貸令應全國統一，畢竟全國各縣市民眾繳納的稅款標準都一樣，貸款金額限制卻不同，實在不合理，建議應全國一致。

王至亮強調，淨零排碳已是全球趨勢，政府也鼓勵綠色能源，今年5月通過一定規模建築要設置太陽能板，立意良好，但目前台灣產業界產能多少？是否能滿足建築需求？政府應考量平衡點，否則若因此政策使得太陽能板價格暴漲，最後受傷的還是消費者。