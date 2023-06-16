百貨搶攻618年中慶檔期商機，Global Mall環球Online線上購物推「618瘋購物」，即日起至6月18日再加碼祭出購省錢四大攻略，預計比去年同期業績成長30%。

Global Mall推出線上購省錢四大攻略：

1.滿6,180元領券現折618元，回饋率相當於10%。

2.首度加碼祭「東京來回機票抽獎」不限金額消費，依訂單抽出1名。

3.五大品類下殺3折起：精選換季家電四大天王-冷氣、冰箱、除溼機、洗衣機，以及美妝保養品、居家用品、潮流服飾、3C等，共計上千品項超值折扣3折起，單品最高現省上萬元。

4.全站消費滿699元享免運費。

此外，Global Mall線上線下大串聯，新北中和店於618檔期再加碼線上超值購，推出「折扣名品館專區」精選運動及機能服飾、親子休閒及居家生活用品優惠3折起，還能享「您下單、我買單」抽獎，週週抽出1名幸運兒，回饋相同結帳金額之購物金(每筆交易金額最高3000元)，而車站店則因應旅遊潮， 推「美食自取」超值優惠8折起，線上下單，出發前車站店便利快速取。

Global Mall環球Online推美食自取，靜岡勝政日式豬排「厚切里肌豬排便當」原價390元、優惠價312元，線上下單、南港車站自取。（ Global Mall提供 ）

Global Mall環球Online推金安德森「精梳純棉涼被-馬賽」原價2990元、優惠價990元。（ Global Mall提供 ）