美時與艾威群公司及美國NRx製藥公司(簡稱NRx)宣布共同合作，進一步開發用於治療有自殺傾向難治型雙向情緒障礙症(S-TRBD) (簡稱自殺傾向躁鬱症)治療藥品NRX-101，並取得其全球獨家銷售權。

美時將取得此項自殺傾向躁鬱症治療藥品NRX-101的全球藥品銷售權，並將透過美時在亞洲市場配置的行銷團隊及亞洲以外全球外銷市場的策略佈局進行銷售，美時在眾多海外市場都有堅實的藥品行銷通路夥伴，包括歐洲、日本、澳洲及拉丁美洲等區域。

艾威群將透過其專注中樞神經科藥品的子公司Almatica，負責NRX-101於美國市場銷售。

據合作協議內容所列，NRx將有機會取得最高約美金3.3億元之饋，包括依據研發進度的里程碑款、銷售目標獎勵里程金、美國銷售額12~16%階段性分潤，以及美國以外市場的固定比例權利金等。

美時總經理Dr. Petar Vazharov表示，過去十年間，美時從一個台灣在地的學名藥公司，轉型為一家全球布局的綜合製藥廠，美時在亞洲市場配置的行銷團隊及亞洲以外全球外銷市場的策略佈局，包括歐洲、日本、澳洲及拉丁美洲等區域都有堅實的合作夥伴。將NRX-101加入產品布局，與公司專注在提供醫療急需創新解決方案的策略目標一致。